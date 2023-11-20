عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لوحة فرنسية تعود للقرن التاسع عشر تثير الجدل على TIKTOK.. ما الأمر؟

لوحة فرنسية تعود
لوحة فرنسية تعود للقرن التاسع عشر تثير الجدل على TIKTOK

بدأت الحسابات الفنية الشهيرة على TikTok خلال الأسابيع القليلة الماضية في نشر صور لمرأة بلوحة فرنسية باسم "الخطيبة المتمردة" تعود للقرن التاسع عشر والامتنان لها بسعادة.

على الرغم من أنها كانت ترتدي ثوبًا فخمًا مزينًا بالفراء في منزل فرنسي فخم في وقت ما في منتصف القرن التاسع عشر، إلا أن غضبها الصامت ونظرتها الحادة أثار جدلًا على موقع التواصل الاجتماعي TIKTOK حيث أنها أثارت تعاطف من قبل النساء في جميع أنحاء العالم اللاتي شعرن بنفس الإحساس.

الخطيبة المتمردة

إنها امرأة تم رسمها على لوحة فرنسية بعنوان "الخطيبة المتمردة The Hesitant Fiancée" للرسام أوغست تولموش الذي رسمها عام 1866 بهدف عرض موضوع زواج مرتب تتمرد عليه العروس كما يتضح من نظرتها المباشرة.

وتتعرض هذه اللوحة التي تندرج تحت العمل الواقعي بعد أكثر من 150 عامًا من رسمها إلى إعادة التقييم من قبل هواة الفن على التيك توك. 

تسببت هذه اللوحة في جدلًا واسعًا على TIKTOKحيث  ألهمت عشرات المستخدمين الذين يتخيلون الأفكار المزعجة التي كانت تمر بعقل المرأة عندما تم رسمها. كما أنها حظيت بتقدير النساء اللاتي يشاركنها خيبة أملها.

فقالت مستخدمة لموقع تيك توك وهي متحمس للفن Kira (@TheArtRevival) أنها أحببت هذه اللوحة التي رسمت منذ فترة طويلة. فيما قالت أخرى Tatyana About Art المستخدمة الشهيرة بالموقع أن لوحة الخطيبة المتمردة هي في الحقيقة مأساة " فمن المحتمل أنه تم تصوير موضوع اللوحة بعد لحظات من زواجها من الزوج الذي لا تحبه. وتحيط بها امرأتان تحاولان تهدئتها بلطف بينما تلعب أخرى بتاج زهرة في المرآة، وربما تحلم بيوم زفافها."

السخط الهادئ للنساء

وقالت كاثرين براون، الأستاذة المشاركة في تاريخ الفن والثقافة البصرية في جامعة لوبورو في المملكة المتحدة ، إنه عندما عُرضت لوحة «الخطيبة المتمردة » لأول مرة، كان يُنظر أحيانًا إلى الأعمال التي تصور السخط الهادئ للنساء على أنها غير جادة، وكان الكثير من الفن الشعبي في ذلك الوقت يسخر من النساء العازبات.

ولكن من خلال النظرة المعاصرة الحالية، فإن "الخطيبة المتمردة " تُظهر تضامن النساء، ودعم بعضهن البعض في "التفاوض بشأن الأنظمة القمعية"، وفق ما أشارت له براون، التي كتبت عن أعمال تولموش في دراسة بعنوان "القارئات في الرسم الفرنسي 1870-1890".

وأوضحت براون إن لوحة "الخطيبة المتمردة "، والتي تُترجم أيضًا إلى "العروس المترددة"، عُرضت في الأصل تحت عنوان "زواج المصلحة" في صالون أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1866.  

TikTok لوحة فرنسية الخطيبة المتمردة القرن التاسع عشر أوغست تولموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

موضوعات متعلقة

جزيرة فرنسية تعاني من نفاد مياه الشرب.. والسبب حذر منه العلماء كثيرًا

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

وصل إلى أعمق نقطة على وجه الأرض| من هو دون والش؟

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

من أمريكا الوسطى.. تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

دراسة جديدة تحذر: هذه الأطعمة تزيد خطر إصابتك بالسرطان.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الأردن.. تحديد اجتماع عاجل لمراجعة اتفاقية الغاز مع إسرائيل

دمار هائل.. شاهد ماذا فعل حزب الله في مركز قيادة للاحتلال.. فيديو

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

أكدت أهمية المشاركة بالانتخابات.. الحملة الرسمية للسيسي تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

بسبب قانون "إعدام الفلسطينيين".. شجار بين أعضاء الكنيست وعائلات الأسرى| فيديو

إستبعاد عاشور وحامد والشحات بشكل دائم |اتحاد الكرة يكشف الحقيقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ