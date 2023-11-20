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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ قانون: إسرائيل تواصل تنفيذ جرائم حرب في غزة وسط تقاعص دولي

صدى البلد

علق إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة  مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

 

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وقال  إبراهيم أحمد في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية "، :"   استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم الوحشية في غزة ناتج عن تقاعص المجتمع الدولي".

 وأضاف إبراهيم أحمد :" كافة القوانين الدولية تتضمن نصوص تستوجب محاكمة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم حرب  في قطاع غزة".

 وتابع " القانون الدولي ينقصه عنصر التطبيق الفعلي الذي يستلزم موافقة الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن ".

 وأضاف:"  أمريكا تساند وتدعم إسرائيل بلا حدود خاصة في الحرب على غزة"، مضيفا:" أمريكا تقدم دعم عسكري كبير لإسرائيل كما أنها تساندها سياسيا ".

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