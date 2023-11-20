أستاذ قانون: إسرائيل تواصل تنفيذ جرائم حرب في غزة وسط تقاعص دولي

علق إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال إبراهيم أحمد في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية "، :" استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم الوحشية في غزة ناتج عن تقاعص المجتمع الدولي".

وأضاف إبراهيم أحمد :" كافة القوانين الدولية تتضمن نصوص تستوجب محاكمة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم حرب في قطاع غزة".

وتابع " القانون الدولي ينقصه عنصر التطبيق الفعلي الذي يستلزم موافقة الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن ".

وأضاف:" أمريكا تساند وتدعم إسرائيل بلا حدود خاصة في الحرب على غزة"، مضيفا:" أمريكا تقدم دعم عسكري كبير لإسرائيل كما أنها تساندها سياسيا ".