حملة متابعة مستمرة على مساجد سيناء لتصريف مياه الأمطار

كلف الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية، القيام بعمل حملات مكثفة ومستمرة على المساجد للمتابعة والاطمئنان على تنظيف أسطح المساجد ، وتسليك مزاريب تصريف مياه الأمطار ، ورفع المخلفات عن أسطح المساجد ، ومدى استعداد الإدارات لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار ، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد وتهيئتها للمصلين وعمارتها ونظافتها داخلياً وخارجياً.



الاهتمام بالنظافة:

وكلّف وكيل الوزارة، مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق باتباع الآتى:

تكثيف المرور على المساجد والأبنية والملحقات التابعة لها والإلتزام بتواجد الأئمة والعاملين بالمساجد، والإهتمام بالنظافة والتعقيم المستمر للمسجد ..وفى حال هطول أمطار على أسطح المساجد يجب إزالتها والتخلص منها أول بأول والتأكد من وجود فتحات ومزاريب لتصريف مياه الأمطار .

كما نبه على الإمام والعاملين بالمسجد - فى حال حدوث تشقق اوتصدع بالمسجد - إخطار مفتش المنطقة أو مدير الإدارة فوراً، لرفع الأمر إلى المديرية لاتخاذ اللازم.