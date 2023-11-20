عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة متابعة مستمرة على مساجد سيناء لتصريف مياه الأمطار

نظافة أسطح المساجد
نظافة أسطح المساجد في سيناء من مياه الأمطار

كلف الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية، القيام بعمل حملات مكثفة ومستمرة على المساجد للمتابعة والاطمئنان على تنظيف أسطح المساجد ، وتسليك مزاريب تصريف مياه الأمطار ، ورفع المخلفات عن أسطح المساجد ، ومدى استعداد الإدارات لمواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار ، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد وتهيئتها للمصلين وعمارتها ونظافتها داخلياً وخارجياً.
 

الاهتمام بالنظافة:

وكلّف وكيل الوزارة، مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق باتباع الآتى: 

تكثيف المرور  على المساجد والأبنية والملحقات التابعة لها  والإلتزام بتواجد الأئمة والعاملين بالمساجد، والإهتمام بالنظافة والتعقيم المستمر للمسجد ..وفى حال هطول أمطار على أسطح المساجد يجب  إزالتها والتخلص منها أول بأول والتأكد من وجود فتحات ومزاريب لتصريف مياه الأمطار .

كما نبه  على الإمام والعاملين بالمسجد - فى حال حدوث تشقق اوتصدع بالمسجد - إخطار مفتش المنطقة أو مدير الإدارة فوراً، لرفع الأمر إلى المديرية لاتخاذ اللازم.

 

txt

هطول أمطار على مناطق في شمال سيناء

 

سيناء مساجد الامطار نظافة حملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

ترشيحاتنا

في يومهم العالمي.. إسرائيل تحول غزة إلى مقبرة للأطفال بعد استشهاد الآلاف

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

«الحموات عقارب»| حكاية جريمة عائلية في سوهاج.. اكتشاف لغز العثور على جثــة مقيدة وملقاه داخل ترعة

الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل

قتلي وجرحى من قوات الاحتلال.. كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان نجاحات جديدة

إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة "برعام" في الجليل المحتل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ