عضو المجلس المركزي الفلسطيني: إسرائيل تنبش المقابر الجماعية بمستشفى الشفاء بغزة

علق عمر الغول عضو المجلس المركزي الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال عمر الغول في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية "، :" إسرائيل مستمرة في التطهير العرقي في قطاع غزة ".

وأضاف عمر الغول:" إسرائيل تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني ومنذ نشأة إسرائيل وهي تسعى للقيام على أنقاض الشعب الفلسطيني ".

وتابع عمر الغول:" إسرائيل تعمل على استباحة أرض وتاريخ وثروات الشعب الفلسطيني وتسعى إلى محو أي ثقافة فلسطينية ".

وأكمل عمرو الغول:" إسرائيل تقوم بنبش المقابر الجماعية في مستشفى الشفاء وهذا يعكس همجية إسرائيل وانها ترتكب جرائم حرب ".