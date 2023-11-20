مدير تعليم القاهرة: أطفالنا هم نبتة مصر الغالية وأملها فى غد مشرق

أكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية إلى مشاركة المديرية في فعاليات اليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة ، من خلال المبادرات وحملات التوعية الإعلامية التي تحث على الاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم ودعمها والتصدي للعنف ضدهم والطرق المثلى للتربية وحل مشكلات الأطفال ومتابعتهم .

وأشار إلى إعداد الزيارات للمشروعات القومية والمناطق الشرطية والعسكرية والأثرية والتاريخية والترفيهية ، لتنمية الولاء والانتماء للوطن وبث روح الوحدة الوطنية لتعريفهم بعراقة تاريخ بلادنا العظيم .

ودعا " مدير المديرية " لتحفيز الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة والأنشطة المختلفة .