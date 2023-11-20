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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج ورش عمل على فن كتابة القصة القصيرة بمراكز الشباب بسيناء

ورشة عمل حول فن القصة
ورشة عمل حول فن القصة بمراكز الشباب بسيناء

نفذ النادي الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، برنامج ورش عمل  عن فن كتابة القصة القصيرة،  بنراكز الشباب في المحافظة،  تحت إشراف  وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب).

يأتي هذا في  إطار الشراكة الاستراتيجية  بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة على كافة المستويات ، تحمل الفعاليات  شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع.

 

6 أكتوبر :

حيث تم تنفيذ ورشة عمل لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب 6 اكتوبر  بالعريش والذي تنفذه إدارة تنمية الشباب بالمديرية,حاضر فيها الكاتب حاتم عبد الهادي وعضو اتحاد الكاتب العرب .

ويعد النادي الثقافي أحد المشروعات القومية،  والذي يهدف إلى رفع المستوى الثقافي والفني والوعي الديني لدى الشباب والنشء وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التي يقدمها النادي الثقافي.

تهدف الورشة  إلى تعريف الشباب بفن كتابة القصة القصيرة ، وتنمية مهاراتهم الكتابية والإبداعية وخلق روح التنافس بينهم.

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مديرية أوقاف شمال سيناء تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي

 

 

سيناء ورش القصة الشباب برنامج

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