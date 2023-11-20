وصول 28 من الأطفال الفلسطينيين الخدج إلى معبر رفح

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى خبر عاجل عن وصول 28 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج إلى معبر رفح.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية اليوم، الاثنين، بسماع دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب غلاف غزة.

ووفقا لصحيفة " تايمز اوف إسرائيل" دوت صافرات الإنذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف هعسارا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، مما يشير إلى إطلاق النار وشيك.

ولا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

وقبل قليل، دوت صافرات الإنذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف بالقرب من غلاف قطاع غزة.