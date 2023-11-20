أستاذ علوم سياسية: حزب الله لن يدخل مواجهة شاملة مع إسرائيل.. فيديو

علق جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال جمال سلامة في حواره في برنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة " إم بي سي مصر2"،:" كلما زاد التصعيد الإسرائيلي كلما اتسعت رقعة الحرب وإمكانية دخول أطراف أخرى في المعارك بغزة ".

وأضاف جمال سلامة:" نتحدث عن تواجد حزب الله شمالا ووجدنا أمس تدخل الحوثيين في الصورة والسيطرة على سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر ".

وتابع جمال سلامة :" مازال هناك اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل لكن في إطار محسوب وفق قواعد الاشتباكات ".

وأكمل جمال سلامة:" لم تحدث مواجهة شاملة بين حزب الله وإسرائيل كما حدث في عام 2006 ، واعتقد أن حزب الله لن ينخرط في مواجهة شاملة مع إسرائيل حتى وإن دخل الحوثيين في هذه المعركة ".