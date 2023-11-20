وزيرة استخبارات إسرائيل ترفض عودة السلطة إلى غزة وتقترح توطين الفلسطينيين بالخارج

اقترحت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، اليوم الاثنين، إعادة توطين طوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة بتمويل دولي.

وقالت الوزيرة غامليل في مقال لصحيفة جيروزاليم بوست إن "عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة فشلت في الماضي وستفشل مرة أخرى وتعيدنا إلى نقطة البداية خلال وقت قصير".

وأضافت: يجب استغلال أموال الأونروا لتوطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وتابعت: يجب تعزيز العبور الإنساني لسكان غزة إلى دول العالم، هذه هي الفرصة لأولئك الذين يقولون إنهم يدعمون الفلسطينيين ليظهروا أن هذه ليست كلمات فارغة".