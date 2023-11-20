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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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آليات حصر الأصوات بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 |فيديو

الأنتخابات الرئاسية
الأنتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "صدى البلد" تقريراً عن أليات حصر الأصوات بالخارج في الأنتخابات الرئاسية 2024.

بحسب ما جاء في قرار الهيئة الوطنية لـ الأنتخابات


وقالت الدكتورة غادة حلمي أستاذ القانون وعضو الجمعية العامة للقانون الدولي، إنه بحسب ما جاء في قرار الهيئة الوطنية لـ الأنتخابات ، أنه بعد انتهاء اليوم الأخير للأقتراع تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج، بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة و عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح تحت إشراف رئيس اللجنة.


وتابعت:" يحرر محضر بإجراءات الفرز، و يوقع عليه رئيس وأمين اللجنة ، وتوضع بطاقات الأنتخابات و المحاضر في مظروف أو أكثر، و يعلق بصورة مؤمنة، و يوقع من رئيس اللجنة، ثم يتم إرسال نماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية".

وأستكملت:"وترسل البعثات كشوف الحصر العددي ونماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية ، ومنها للجنة العامة المشرفة على لجان الأنتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للأنتخابات".

 

 

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