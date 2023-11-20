متحدث الصحة الفلسطينية: خروج 28 مستشفى عن الخدمة في غزة إثر القصف الإسرائيلي

قال متحدث الصحة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، إنه تم خروج 28 مستشفى عن الخدمة في غزة إثر القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تم استشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء الحصار الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي بغزة.



وأضاف متحدث الصحة الفلسطينية، أن المستشفى الإندونيسي خرج تماما عن الخدمة، موضحا أن مستشفى كمال عدوان استقبل 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة.



وتابع أن مستشفى كمال عدوان فقد ما لديه من وقود، معقبا: “نحتاج إلى خروج الجرحى من قطاع غزة، وهناك عدد قليل من سيارات الإسعاف ما زال يعمل في قطاع غزة”.



وأشار إلى أن هناك حصارا إسرائيليا على المستشفى الإندونيسي بغزة، لافتا إلى أنه تم خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة، متابعا: “ نشهد انهيارا في المنظومة الصحية بقطاع غزة”.