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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد الاختبارات الأولية لعضوية "المقارئ" بمديرية أوقاف البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرت مديرية أوقاف البحر الأحمر الاختبارات الأولية لاختيار أعضاء جدد لفريق المقارئ في المديرية، وذلك بإشراف الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.*

تشكلت اللجنة المشرفة على الاختبارات من رئيس اللجنة وكيل الوزارة الشيخ هاني السباعي، وعضوية الشيخ عبدالباسط عثمان، مدير الدعوة بالبحر الأحمر، والشيخ عبداللطيف محمود عبداللطيف، مسئول شئون القرآن بالمديرية.

تأتي هذه الاختبارات ضمن جهود المديرية لتعزيز فريق المقارئ وضمان اختيار أفضل الكفاءات لخدمة المجتمع وتعزيز النشاطات القرآنية في المنطقة. يعبر هذا الإجراء عن التزام المديرية بتطوير القطاع الديني وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

مديرية أوقاف البحر الأحمر وكيل وزارة الأوقاف الشيخ هاني السباعي الشيخ عبدالباسط عثمان

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