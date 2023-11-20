عقد الاختبارات الأولية لعضوية "المقارئ" بمديرية أوقاف البحر الأحمر

أجرت مديرية أوقاف البحر الأحمر الاختبارات الأولية لاختيار أعضاء جدد لفريق المقارئ في المديرية، وذلك بإشراف الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.*

تشكلت اللجنة المشرفة على الاختبارات من رئيس اللجنة وكيل الوزارة الشيخ هاني السباعي، وعضوية الشيخ عبدالباسط عثمان، مدير الدعوة بالبحر الأحمر، والشيخ عبداللطيف محمود عبداللطيف، مسئول شئون القرآن بالمديرية.

تأتي هذه الاختبارات ضمن جهود المديرية لتعزيز فريق المقارئ وضمان اختيار أفضل الكفاءات لخدمة المجتمع وتعزيز النشاطات القرآنية في المنطقة. يعبر هذا الإجراء عن التزام المديرية بتطوير القطاع الديني وتحسين جودة الخدمات المقدمة.