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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب يواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.. زيارة أوستن تؤكد التزام واشنطن

صدى البلد

وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الاثنين، إلى كييف التي تشهد حربًا، في إشارة إلى الدعم "الثابت" في ظل تساؤلات حول استمرارية المساعدة الحيوية من الغرب مع استمرار الحرب مع روسيا.

وكان أوستن، الذي يرافقه قائد القيادة الأوروبية الأمريكية، يظهر بجانب قطار يصافح السفير الأمريكي لدى كييف في صورة نشرتها السفارة.

وكتب أوستن عبر منصة “إكس”، "أنا هنا اليوم لتقديم رسالة مهمة - ستواصل الولايات المتحدة الوقوف مع أوكرانيا في صراعها من أجل الحرية ضد الهجوم روسيا، الآن وفي المستقبل”.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى كييف بريدجيت برينك، إن الزيارة تشير إلى "الدعم الثابت لأوكرانيا في صراعها من أجل الحرية". تأتي الزيارة وسط انقسام متزايد بشأن المساعدة لأوكرانيا في الجمعية التشريعية الأمريكية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر من العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد مؤتمر صناعة عسكرية مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة في واشنطن الشهر المقبل. حيث يهدف هذا الحدث، المقرر في 6 و7 ديسمبر، إلى تعزيز إنتاج الأسلحة المحلي في أوكرانيا مع اقتراب صراعها ضد الهجوم الروسي بكامل قوته من علامة العامين.

وتسيطر روسيا، التي بدأت هجومها في فبراير 2022، على ما يقرب من خُمس أوكرانيا. فيما أرسل الغرب معدات عسكرية وشنت أوكرانيا هجومًا مضادًا هذا العام لاستعادة الأراضي المحتلة، لكنها لم تحقق اختراقًا كبيرًا.

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