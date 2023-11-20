خبير تكنولوجيا معلومات يكشف مفاجأة عن منشور خوارزميات فيسبوك

كشف أيسم صلاح خبير تكنولوجيا المعلومات حقيقة المنشور المتداول على مواقع التوصل الاجتماعي بخصوص خوارزميات الفيسبوك لرؤية كافة منشورات الأصدقاء المختفية.

وقال أيسم صلاح في حواره على قناة " إم بي سي مصر 2 "، :" نجد بوستات منتشرة لصيغة منشور خاصة بخوارزميات فيسبوك والكثيرون يقومون بنشرها".

وأضاف أيسم صلاح :" هذا المنشور مزيف وغير حقيقي ولا فعالية له، وتكرار نشر هذا المنشور يجعل فيسبوك يشعر بأنك ناشر لمحتوى وأخبار مزيفة وليست حقيقية ".

وتابع أيسم صلاح:" فيسبوك قام بإجراء تحديث على التطبيق ويمكن أن يدخل الفرد على الإعدادات ثم الخصوصية وتفعيل إظهار كافة منشورات الأصدقاء الخاصين بك في فيسبوك ".

وأكمل أيسم صلاح :" فيسبوك يبحث عن المنشورات الأصلية التي يقوم بكتابتها مستخدم الحساب نفسه".