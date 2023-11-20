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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الشباب يشارك في افتتاح جلسة البورصة احتفالا بقيد أسهم "فتنس برايم"

وقائع بدء التداول
وقائع بدء التداول علي أسهم شركة "فتنس برايم للأندية الصحية"

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم "الاثنين"، بمشاركة المهندس سامح المنجوري الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA)، وحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قيادات شركة "فتنس برايم" بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية.

وأوضح أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة، مضيفا: الاستثمار الرياضي لم يعد ترفا ولدينا خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كما وكيفا.  

وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة بأن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة.

وأضاف: أن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال.

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كما أوضح الشيخ أن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية وذلك إثراء للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

من جهته أكد المهندس سامح المنجوري، الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم" أن القيد يمثل خطوة مهمة في خطة الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو.

وأضاف: أن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال.

كما أوضح أن الشركة تهدف إلى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.

الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية فتنس برايم للأندية الصحية السيدة هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة البورصة المصرية

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