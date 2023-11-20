أخبار السيارات.. إرشادات بسيطة للحفاظ على سيارتك خلال الأمطار.. مواصفات وسعر كيا اكسيد 2024 الهاتشباك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متميزة من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين المصريين، وجاءت تلك الطرازات داخل سوق السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، بفضل الأحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

جميع فئات السيارات تتوافر الآن داخل سوق السيارات المصري ، وتوافر تلك الطرازات الجديدة موديل 2024 بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا بشكل غير مبوق ، وذلك نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة ، كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

كشف وكيل سيارات مرسيدس في مصر عن توافر 6 إصدارات من سيارة مرسيدس بنز الكهربائية وسيتم تقديم السيارات بفئات مختلفة وسيكون منها سيارات سيدان و SUV ، ومن ضمن هذه الطرازات مرسيدس EQE، ومرسيدس EQA، ومرسيدس EQS ، ومرسيدس EQB .

كشفت شركة جيب عن سياراتها الجديد جيب أفينجر "Avenger" الهجين ، وتنتمي أفينجر الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة لإنتاجها لطرازات من جيب أفينجر تعمل بالكهرباء والبنزين .

كشف وكيل سيارات GAC في مصر عن طرازه الجديد الذى أطلق عليه جي أيه سي امباو موديل 2024 ، وتنتمي امباو الي فئة السيارات السيدان ، وسيتم طرحها في مصر بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات منها سيارة سيدان وسيارتين كروس أوفر .

تشهد البلاد الآن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة دخول في فصل الشتاء الذى يكثر به هطول الأمطار المصحوبة بالأتربة والشوائب التي تأثر بالسلب علي السيارات وعلي عملها ، وبالتالي تسبب الأمطار في حدوث أعطال بالسيارات .