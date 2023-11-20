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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشعبة العامة للذهب: بدء العد التنازلي لإطلاق النسخة الثالثة من معرض "نبيو"

المهندس هاني ميلاد
المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات

أعلن المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن النسخة الجديدة من المعرض ستحقق مجموعة جديدة من أهداف الشعبة من تنمية الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية ودعم مصممي المجوهرات المحليين في عرض تصميماتهم أمام دور الإنتاج المحلية والدولية وضخ دماء جديدة من المصممين المصريين في الأسواق. 

كما سيتضمن المعرض، العديد من الإجراءات المستحدثة التي تدعم نجاح المعرض في تحقيق الهدف منه والوصول به إلى المستوى الذي يحقق طموح الدولة في تنمية قطاع الذهب والمجوهرات وكذلك تحقيق طموحات العاملين بالقطاع للحصول علي مستوى مناسب من الخدمات التسويقية والترويجية.

يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لإطلاق المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثالثة والذي من المقرر أن يعقد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

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وأوضح “ميلاد”، أن المعرض من خلال الدورتين السابقتين استطاع أن يحقق سمعة طيبة وصدى واسعا ليتم تصنيفه ضمن أهم المعارض الدولية للذهب والمجوهرات بالشرق الأوسط، كما يعد إحدى أهم أدوات تنمية وتطوير تجارة وصناعة الذهب والمشغولات الذهبية المصرية من خلال عرض أحدث وسائل الإنتاج الدولية أمام المنتج المصري كما يعرض أحدث ما توصلت له الصناعة المصرية للمشغولات الذهبية من تطوير يمكنه من المنافسة في السوق العالمي من ناحية الجودة في التصميمات وجودة المنتج النهائي.

وأضاف أنه من الجيد أن المعرض قد ساهم في تنسيق الجهود وتعميق الشراكة مع مؤسسات الدولة وعلي رأسها رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التجارة الداخلية والتجارة والصناعة ومصلحة الدمغة والموازين في عودة تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية والإقليمية بما سمح للعديد من المصانع المصرية من ترتيب عقود تصديرية خلال النسختين السابقتين.

وأشاد “ميلاد”، بالدعم المستمر والتسهيلات التي تقدمها مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارات وصياغة القوانين لتشجيع الصناعة المحلية والعمل على فتح فرص منافسة للمنتج المصري بالأسواق العالمية بالتخفيف من الأعباء الضريبية والرسوم المفروضة على الصادرات من ناحية، وتسهيل إجراءات التصدير من ناحية أخرى.

ومن جانبه قال لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة إن النسخة الجديدة ستعمق المشاركة الدولية من حيث عدد العارضين أو الوفود الأجنبية الزائرة من مختلف دول العالم ذلك بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات لتجار التجزئة والورش الصغيرة وأيضا تقديم عروض جديدة وتخفيضات للمستهلكين علي العديد من المنتجات.

كما ستشهد هذه الدورة تشجيع رواد الأعمال في مجال إنتاج المشغولات الذهبية على الاستمرار وإتاحة الفرص لهم للحصول على فرص استثمارية حقيقية لتنمية مشروعاتهم مما يساهم في ضخ دماء جديدة للقطاع تمنحه التجدد في التصميم والأفكار وتنوع مصادر التمويل وكذلك جذب جيلا جديدا من الشباب لقطاع إنتاج وتجارة الذهب والمجوهرات.

نبيو هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الصادرات المصرية النسخة الثالثة المشغولات الذهبية

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