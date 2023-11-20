479 منحة دراسية وبرامج تدريبية جديدة في القليوبية .. تفاصيل

احتفلت المصرية للتكرير - إحدى الشركات التابعة للقلعة في مجال الطاقة - بمعمل تكرير مسطرد، بتخريج الدفعة السابعة من مستفيدي برنامج مستقبلي، والحاصلين على البرامج التدريبية والمنح الدراسية المقدمة ضمن البرنامج.

يستهدف برنامج مستقبلي تحقيق أثر إيجابي ملموس من خلال تنمية وتطوير عناصر منظومة التعليم المكونة من المعلم والطالب، والاهتمام بالاستثمار في تعزيز إمكاناتهم العلمية والعملية، باعتبار هذه المنظومة دائرة متكاملة تؤثر وتتأثر في بعضها البعض وتنعكس آثارها على مستقبل الأمة.

شهدت الاحتفالية التي عُقدت بمقر الشركة في مسطرد حضور محافظ القليوبية، عبد الحميد الهجان، وعدد من المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والهيئات التعليمية، فضلًا عن ممثلي وزارات التربية والتعليم والبترول والتضامن الاجتماعي، وممثلي مجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وممثلي شركاء نجاح المشروع ومبادراته.

وأثناء الاحتفالية تم استعراض إنجازات برنامج مستقبلي منذ إطلاقه، والجهود الحثيثة التي بذلتها القلعة والشركة المصرية للتكرير في سبيل النهوض بالمجتمع والارتقاء بالتعليم من خلال المبادرات والبرامج التي تنفذها والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على النماذج المشرفة من خريجي البرنامج الذين تمكنوا من ترك بصمة قوية كلً في مجاله على رأسهم؛ اسماء محمود التي تخرجت من كلية الهندسة بجامعة عين شمس وعينت معيدة بالجامعة، بيتر عماد المتخرج من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كلية ادارة الاعمال والذي عين معيدا بالاكاديمية، ودعاء صلاح المتخرجة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كلية ادارة الاعمال التي عملت

بإحدى الشركات الدولية، وسمر سعيد التي تخرجت من كلية الهندسة بجامعة عين شمس وعينت معيدة بالجامعة، وكيرلس ميلاد المتخرج من كلية الالسن بجامعة عين شمس قسم اللغة الصينية والحاصل على فرصة لاستكمال دراسته بالصين.

خلال 2023، بلغ عدد المستفيدين من برنامج مستقبلي للطلبة والمعلمين 479 حيث دعم برنامج مستقبلي للطلبة 152 طالبًا وطالبة، بينما حصل 6 طلاب على منح للدراسات العليا بجامعات دولية، كما حصل 106 طالب على منح تدريب فني بمعهد السالزيان "دون بوسكو". وفيما يخص برنامج "مستقبلي" للمعلمين بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 215 معلم ومعلمة.

أثنى السيد معالي الوزير محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، على تكامل الجهود بين المحافظة والشركة المصرية للتكرير لتطوير المحافظة وتحديداً منطقة مسطرد، وقال: "شهدنا تطوراً ملحوظاً في مستوى الخدمات التعليمية والاجتماعية بالتوازي مع ما تنفذه المصرية للتكرير من أعمال تطوير ومشاركة في جعل التنمية واقعاً ملموساً على أيدي شباب وشابات المحافظة الذين استفادوا من البرامج التنموية والتعليمية المقدمة من الشركة حتى أصبحوا مثالاً مشرفاً يُقتدى به."

بعملياتها، وهي الخصوص وشرق شبرا الخيمة والمطرية، كما تقوم الشركة بتعزيز التواصل مع أبرز شخصيات المجتمع المحلي بهدف رفع الوعي بمبادرات الشركة وضمان التوظيف الأمثل للموارد وفقًا للأهداف الموضوعة، سعيًا لخدمة مصالح مختلف الأطراف المعنية.