رد فعل صادم من إدارة الزمالك بسبب تسريبات أحمد سليمان لـMBC مصر

شارك الاعلامي محمد فاروق قرار مجلس ادارة الزمالك بعد تسريبات أحمد سليمان لـ إم بي سي عبر حسابه الرسمي عبر فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : مجلس الزمالك يطالب أحمد سليمان بفسخ تعاقده مع مهيب عبد الهادي.

وعلى الجانب الآخر ، كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل حل مشكلة القيد خلال الانتقالات الشتوية وفرص ضم لاعبين جدد وحقيقة إنتقال أحمد فتوح للأهلي.

ورد سليمان خلال حواره بقناة إم بي سي مصر، على انتقال أحمد فتوح للأهلي، قائلا:" فتوح ؟ لاعبين كثيرين انتقلوا من وإلي الناديين ولم يتأثر أي فريق، النوايا مهمة للغاية في كرة القدم وانظروا إلي مباراة الزمالك أمام بيراميدز ماذا حدث؟.

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

ويعاني نادي الزمالك من إيقاف القيد، بسبب مستحقات لدي نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، بسبب مستحقات متأخرة خاصة بشيكابالا.