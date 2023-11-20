أطباء: الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الأندونيسي في غزة

واجه المرضى والعاملون في المستشفى الإندونيسي في غزة وضعًا صعبًا يوم الاثنين، حيث حاصرت الدبابات الإسرائيلية المجمع، وقصف المدفعية المبنى، مما أدى إلى وقوع إصابات، بما في ذلك المرضى، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

واشتدت حدة الصراع المتصاعد حول المستشفى الإندونيسي الواقع في الجزء الشمالي من قطاع غزة الذي تعرض لأضرار جسيمة.

ووفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، أفاد المدير الطبي الفلسطيني مروان سلطان عن إطلاق نار وانفجارات أدت إلى اندلاع حرائق في المنطقة المجاورة.

يتعرض المستشفى، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 235 سريرًا، للتهديد الآن بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية مؤخرًا على مستشفى الشفاء، وهو أكبر مرفق طبي في غزة.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن المستشفى الإندونيسي تم بناؤه فوق مواقع استيطانية تحت الأرض تابعة لحماس كانت موجودة عام 2010 فيما تنفي حماس استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية.

غمرت المستشفى الإندونيسي بالإصابات الناجمة عن الغارات الجوية على جباليا القريبة، وهي منطقة مكتظة بالسكان من اللاجئين الذين فروا من صراعات سابقة مع إسرائيل.

وأفاد المدير الطبي للمستشفى أن السلطات الإسرائيلية تحث على الإخلاء، وهو مطلب اعتبر مستحيلا بسبب وجود 4000 نازح و600 جريح، 150 منهم من ذوي الإعاقة، داخل المستشفى حاليا.

وتؤدي التطورات في المستشفى الإندونيسي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة منذ العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقد أدى الصراع إلى إغلاق العديد من المستشفيات بسبب نقص الوقود، وأثار استيلاء الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء مخاوف دولية.