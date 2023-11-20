الهيئة العامة للموانئ: تسهيل إجراءات دخول المصابين الفلسطينيين وإعفاؤهم من رسوم العبور

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، تقديم أشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات إلي الجانب الفلسطيني، وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم وإعفاؤهم من رسوم العبور .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتقديم كافة أنواع الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار بيان الهيئة، إلى قيام إدارتي مينائي “رفح - العوجة”، بسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة والعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي رفح - العوجة تمهيدا لدخولهم للجانب الفلسطيني مع توفير أماكن لإيواء سائقي الشاحنات، إضافة إلى التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الاحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من وإلى الجانب الفلسطيني وتوفير اماكن لتسهيل متابعة اعمالهم وتقديم الخدمات الادارية اللازمة لهم .

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتسهيل اجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لعدد 1269 شاحنة معونات باجمالي 219 طن بالاضافة الى عدد 277 سيارة تحمل عدد 343 مصاب 269 مرافق بالاضافة الى عدد 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الاسرائيلية على غزة وحتى 2023/11/19 وجارٍ استمرار تقديم كافة انواع الدعم طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن .