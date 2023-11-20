حملة "السيسي استقرار وتنمية" تصل الدقهلية.. والأهالي: سنخرج بالملايين لرد الجميل

استقبل أهالي الدقهلية فاعلية طرق الأبواب التي أطلقتها حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحفاوة وترحاب كبير وتفاعلوا معها بقوة ورفعوا برشورات دعم السيسي التي وزعتها الحملة وتحكي عن حكاية قائد وإرادة شعب في دولة 30يونيو الجديدة.



قال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم الاثنين: كل الشكر والتقدير إلي أهالي مركز ومدينه السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على تعاونهم الكبير والغير مسبوق مع الفاعلية والتي طافت شوارع المدينة والتقت مع المواطنين الذين أكدوا دعمهم ومساندتهم للرئيس السيسي

قال محمد نصر منسق الحملة في مركز السنبلاوين: كل أبناء المدينة على قلب رجل واحد مع القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي من أجل استكمال المشروعات العملاقة وقد لمسنا ذلك بالصوت والصورة أثناء توزيع برشورات دعم الرئيس حيث أكد المواطنين إن السيسي هو القائد المناسب لهذه المرحلة حتى يستكمل مشوار الانطلاق إلي الجمهورية الجديدة .



اضاف منسق الحملة في السنبلاوين: إلي إن أهالي المدينة وجهوا رسالة إلي قائد وزعيم مصر لتفويضة في كل القرارات التي يتخذها حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وسنخرج بكثافة في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل لمنقذ مصر والمصريين

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