عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شارك الكلمة كلمتك..

وزير الرياضة: الانتخابات الرئاسية ستكون مشهدا ديمقراطيا يبرز تطور الدولة المصرية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الإثنين فعاليات الجلسة  الحوارية التى أقامتها الوزارة ضمن فعاليات  الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف  تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تضمنت الجلسة الحوارية شرح  ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة في الانتخابات  باعتباره واجب وطني  ، فضلاً عن عرض  ألية  فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية ودور مندوبي المرشحين ووكلائهم، وكذا التوعية بخطوات التصويت الانتخابي الصحيح ، ومبطلات التصويت.

تحدث بالجلسة كل من المستشار علاء قنديل عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، و المستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور محمد سلمان طايع أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، وأدار الجلسة محمود جابر عضو وحدة السياسات والمتحدث الرسمي باسم نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب.

 

كما تطرقت الجلسة  إلى جهود الهيئة  الوطنية للانتخابات فى التسهيل  علي المقيمين بالخارج في إجراء عملية التصويت والمقرر لها أول ديسمبر المقبل، وكذا آليات الاستعلام عن مقار الانتخابات.

 

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى أهمية مشاركة المواطنين والشباب فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مشهد ديمقراطى يؤكد تطور الدولة المصرية ودور الشعب فى اختيار من يمثله.

 

لفت الوزير إلى التوسع فى الجلسات الحوارية التى تعقدها الوزارة على مستوى جميع المحافظات للتوعية بالعملية الانتخابية والتصويت الانتخابى الصحيح.

حضر اللقاء من وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، وايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

FD10D2AA-E378-4180-BECD-E70E4324BAB9
FD10D2AA-E378-4180-BECD-E70E4324BAB9
2FEDE75B-AB97-4331-80AB-430EC5EF868A
2FEDE75B-AB97-4331-80AB-430EC5EF868A
7B1BE4BE-C7A0-4BA1-B24D-205177FDA7ED
7B1BE4BE-C7A0-4BA1-B24D-205177FDA7ED
A57ABE26-2F92-41D7-B03C-B13F76FEC165
A57ABE26-2F92-41D7-B03C-B13F76FEC165
280D48E6-9925-427D-B6A1-38694C57F2C0
280D48E6-9925-427D-B6A1-38694C57F2C0
64982DC2-8F60-42DB-98E2-32FF4269B304
64982DC2-8F60-42DB-98E2-32FF4269B304
ABB7B63A-8A6A-4D92-8E58-4A015AD6BCF1
ABB7B63A-8A6A-4D92-8E58-4A015AD6BCF1
F43A9660-BE8E-4A46-A2D1-85EE9DECCCEA
F43A9660-BE8E-4A46-A2D1-85EE9DECCCEA
537B2A85-49DF-4D10-98BE-5A009B813A64
537B2A85-49DF-4D10-98BE-5A009B813A64

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل

بيان عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

لهذا السبب.. ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا

رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر لإسرائيل في قصف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ