رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر لإسرائيل في قصف غزة

أكد غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الإفريقي، أنه لا عذر لإسرائيل في قصف قطاع غزة المحاصر من قبل الكيان بمثل هذا الحاصل الآن، وفق ما ذكرت شبكة “العربية”.

وأدان رئيس الاتحاد الإفريقي الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني اليوم، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في برلين "تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف".

وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب منذ بدء الحرب بوقف فوري لإطلاق نار، ودعا في أكتوبر الماضي المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين.

كما حذر الاتحاد الإفريقي منتصف أكتوبر الماضي من الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع قبل حصوله، لافتاً إلى أنه قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.

يأتي ذلك فيما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان انه لا يمكن أن يستمر الأطفال بدفع ثمن الحرب الباهظ ولا مجال للالتباس بالقانون الدولي.

كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش طلبه وقف الحرب ذاكرا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا وإيصال المساعدات.

أضاف بضرورة البحث في حل الدولتين فور انتهاء الحرب.