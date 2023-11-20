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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة: نشجع الشركات العاملة بالمجال الرياضي للتوسع بمجالات الاستثمار

وزير الشباب والرياضة،
وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتشجيع مختلف الشركات العاملة بالمجال الرياضي على التوسع بمجالات الاستثمار الرياضي من خلال الاكتتاب في البورصة المصرية.


جاء ذلك على هامش افتتاح الوزير ورئيس البورصة أحمد الشيخ، جلسة التداول اليوم /الاثنين/، بمشاركة المهندس سامح المنجوري الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA)، وذلك ضمن فعالية (قرع الجرس) التي أقامتها البورصة احتفالًا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.


وهنأ الوزير قيادات شركة "فتنس برايم" بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة، مضيفًا: "الاستثمار الرياضي لم يعد ترفًا ولدينا خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كمًا وكيفًا". 


من جانيه، قال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، إن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة. 


وأضاف أن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال، منوهًا بأن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية؛ إثراءً للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.


وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم" سامح المنجوري، إن القيد يمثل خطوة هامة بخطة الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو. 


وأضاف أن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال، منوهًا بأن الشركة تهدف إلى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة. 


يذكر أن شركة "فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA) تعمل بمجال إقامة وتشغيل الأندية الصحية بأنواعها (جيم، وساونا، وجاكوزي ... إلخ)، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 66 مليونًا و250 ألف جنيه مقسم على 132 ألفًا و500 ألف سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، وطرحت الشركة 20% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 1.2 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح 31 مليونًا و800 ألف جنيه.
 

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