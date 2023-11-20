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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل .. انفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن مرتبة مصر في مؤشر حقوق الطفل.

أوضح الانفوجراف ان ترتيب مصر تقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل الصادر عن مؤسسة "kidsrights" في عام 2023، حيث حصلت على المركز الـ 34 من بين 193 دولة، مقارنة بالمركز 38 من بين 185 دولة في عام 2022. 

ويأتي هذا التقدم نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة لرعاية وحماية الأطفال، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين رفاه الأطفال في جميع المجالات.

وجاءت دولة السويد في المركز الاول بينما حصلت فنلندا علي المركز الثاني فيما حصلت دولة آيسلنداعلي المركز الثالث في المؤشر .

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