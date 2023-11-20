فرج عامر يكشف تفاصيل الهجوم على محمد صلاح بعد مباراة مصر وسيراليون

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل الهجوم علي محمد صلاح بعد مباراة مصر وسيراليون عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : ظروف استثنائية وهجوم جماهيري علي مو صلاح نجم الدفاع هو اللي منع جماهير ليبيريا من الوصول الي نجمنا ونجم العالم مو صلاح.

اقتحم عدد من الجماهير الأفريقية، ملعب مباراة منتخب مصر وسيراليون، في لقطة غريبة مثيرة للجدل، حيث اتجه عدد من الجماهير إلى محمد صلاح والنني، الأمر الذي اضطر حكم المباراة لإيقاف المباراة.

الجماهير الافريقية تقتحم المعلب وتتجه نحو محمد صلاح

شهدت مباراة مصر وسيراليون، أمس الأحد، واقعة غريبة من نوعها باقتحام عدد من الجماهير ملعب المباراة، الأمر الذي اضطر حكم المباراة لإيقاف المباراة للسيطرة على الأمر