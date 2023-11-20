خماسي كرة القدم.. انطلاق دوري حياة كريمة بقطاع الفرافرة في الوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، انطلاق دوري حياة كريمة في خماسي كرة القدم بقطاع الفرافرة بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وذلك في الفترة من نوفمبر الجاري حتى أبريل ٢٠٢٤.

وأوضح شوقي، أن وزارة الشباب والرياضة وضعت شروط للمشاركين بالدوري وجاءت الشروط على النحو التالي، للمرحلة السنية من 16 حتى 25 عاما، ويشارك عدد 32 فريقا من أبناء قطاع الفرافرة بإجمالي عدد 256 مشاركا مقسمة إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم عدد 8 فرق، وتقام مباريات الدوري على ملاعب مراكز الشباب بالفرافرة، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.



في سياق آخر، اصدر القطاع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، عددا من التوصيات الفنية لتوجيه المزارعين في تعاملهم مع أشجار النخيل ومواجهة الإصابات والأمراض الفطرية وجمع محاصيلها.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان اليوم الإثنين، على ضرورة الانتهاء من جمع ثمار الأصناف المتأخرة في النضج، مع تقليم بقايا السوباطات من على رأس النخلة لتلافي البيات الشتوي للآفات، وذلك من الناحية البستانية، فضلاً عن التسميد العضوى بإضافة السماد البلدي دفعة واحدة ابتداء من أواخر الشهر الجاري، مع خلطة بالسماد الفسفوري والكبريت الزراعي بمعدل 1 إلى 1.5 كيلو سوبر فوسفات الكالسيوم 15% للنخلة الواحدة حسب قوتها وعمرها وحالة الثمار التي تنتجها، مع إضافة 1/2 إلى 1 كيلو من الكبريت الزراعي و 1/4 كيلو سلفات نشادر وذلك بعمل خندق نصف دائرى على أحد جانبى النخلة بعرض وعمق 40 سنتيمتر على بعد من 70- 100 سنتيمتر من الجذع، ويملأ بالخلطة ويغطى من ناتج الحفر ثم يتم تكرار ذلك في العام التالى على الجانب الأخر من الجذع.

وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بالري في هذه الفترة مع تجنب العطش، لأن الري يساعد على تكوين ونمو الطلع الجديد وأن يكون الرى خفيف وعلى فترات متباعدة.