رمضان عبدالمعز: الإخلاص هو إخفاء الحسنات مثل العيوب.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإخلاص لله هو أن تكتم حسناتك مثلما تكتم سيئاتك، موضحا: "شوف لما واحد يروح يخطب واحدة يتكلم عن كل حسناته، ويخفى كل عيوبه، ويطلع نفسه احسن واحد فى الدنيا، لكن الاخلاص ان تكتم كل حسنانك".

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "تلاقى واحد طالع عمرة، يقو لأمة لا إله إلاالله، والاخلاص دائما إنك تخبي عملك، مع العلم اإن بعض الأمور لا تستطيع أن تخفيها مثلا بتعمل صدقة والناس شافوها، او بتلقى خطبة جمعة والناس اثنت عليك ومدحتك".

وتابع: "فالثناء والمدح على الاعمال لا يؤثر على الاخلاص، ما دام يحافظ على ان يكون الأمر كله لله، فاخذ الأجر من الله، والثناء من الناس، فتلك عاجل بشرى المؤمن، كما أخبرنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم".