رمضان عبدالمعز: مكافأة كبيرة لمن يعفو عن الناس عند الله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن الله وضع مكافأة كبيرة لمن يعفو حيث يكون له العز، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم على هذا الثواب لمن يعفو عن الناس.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "كفاية انتقام وثأر بين الناس، هذا أخوك وهذا زوجك وزوجتك، شوفوا حال المطلقين والمطلقات بيعملوا ايه فى بعض فى المحاكم، وبينهم أطفال، عليهم أن يتركوا الانتقام ويعلموا ان العفو احد اركان سلامة القلب، ولا يملك العفو إلا من قلبه سليم".

وتابع: "لا يوجد مال ينقص من صدقة هكذا اقسم سيدنا النبى، ولا يزيد العفو الإنسان إلا عزا، ولا التواضع إلا رفعة"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال "ما نقص مالٌ من صدقةٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه".