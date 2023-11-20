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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني من كنيسة البابا تواضروس: السيسي رجل المرحلة وقادر على العبور بمصر

صدى البلد


شارك النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، مساء أمس ، في ندوة تثقيفية بعنوان إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ملحمة وطنية في حب الوطن ، وذلك بكنيسة البابا تواضروس بشبرا الخيمة ثان ، وبرعاية شاكر شكري ورجال الكنيسة ، وبحضور محمود سيف النصر ، نائب رئيس حزب الوفد لشؤون المصالحات ،  وعاطف إبراهيم ، و سيد العايق ، و محسن محمود ، وحسين إبراهيم ، وجميل الصباغ ، وعدد كبير من المواطنين

و في كلمته ، قال النائب مجاهد نصار أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة ، مؤكداً أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأقدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات في شتى ربوع مصر

ولفت نصار في حديثه إلى الأحداث الجارية سواء الإقليمية أو العالمية وما تواجهه مصر من تحديات ، موضحاً الخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية الحكيمة في مجال  البنية التحتية وبناء قدرات الدولة مؤكداً على الدعم الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد النائب مجاهد نصار أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة ، أمس ، الأحد ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، مشيراً إلى أن مشروع التصالح في مخالفات البناء يمنح نسبة تخفيض 25%  مقابل السداد الفوري في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية لها

و أشاد محمود سيف النصر ، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المصالحات بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضية لدعم الشعب المصري في شتى المجالات ، مؤكداً أن ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة على أرض الواقع كان حلماً يصعب تحقيقه ، وهذا يدل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه إرادة قوية وحقيقة تمكنه من التنفيذ

كما أثنى محمود سيف النصر على جهود النائب مجاهد نصار وأدائه البرلماني المشرف ودوره الكبير في دعم الحماية المجتمعية والأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم والمرأة ودعم الصحة والتعليم والبنية التحتية في كل أنحاء شبرا الخيمة

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