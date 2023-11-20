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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد الناشرين ينظم مؤتمرًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نظم اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، حضره لفيف من مختلف فئات المجتمع وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

شارك في المؤتمر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، والفنان محمد أبو داود 
والشيخ مجدى عاشور مستشار التوعية الدينية بوزارة التضامن الاجتماعي، والانبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى والارثوذكس، ومحمد عبد الرازق عضو اتحاد  الناشرين ومنسق عام المؤتمر، وصبحى خميس مدير عام الاتحاد، بالإضافة إلى جمع غفير من الناشرين المصريين.

وشارك النائب علاء عصام عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 
والدكتور رامي عبد الباقي عضو اتحاد الكتاب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وأحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتبة داليا فكري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب أحمد خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأعلن جميع المشاركين تأييدهم ودعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي نجح في العبور بمصر لبر الأمان وإنقاذها من مصير لم يكن أحد يعرف نتائجه، بالإضافة إلى قيادته مسيرة بناء الوطن والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وطالب المشاركون في المؤتمر جميع المواطنين من لهم حق التصويت بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم لما له من أهمية في استقرار البلاد واستكمال مسيرة التنمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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