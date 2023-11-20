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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصريين الأحرار" ينظم عدة ندوات حول إدارة الحملات الانتخابية وغرف العمليات

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

يكثف حزب المصريين الأحرار الفعاليات والندوات حول إدارة الحملات الانتخابية وتشكيل غرف العمليات لأعضاء الحزب، ومنها ما نظمته أمانة الحزب بالسويس لمراجعة التدريبات التي خاضها الأعضاء خلال الفترة السابقة.

وقام عادل فاضل عضو الهيئة العليا و أمين الحزب بالسويس العمل علي نقل خبرته المكتسبة من خلال تواجده في غرفة عمليات المركزية بالسويس أثناء الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤ و٢٠١٨  بحيث تكون حملة انتخابية ناجحة من حيث التخطيط و آلية التنفيذ و المتابعة و التقييم والدعاية الانتخابية ومهارات التواصل.

تطرق للحديث عن التعامل مع الإشكاليات والعقبات من خلال غرفة العمليات والتعامل علي حلها؛ كما أكد فاضل ، أن أعضاء الحزب خاضوا تدريبات مكثفة وعديدة لتسيير مهمة الإعداد والتجهيز وإدارة الحملة الانتخابية بصورة متميزة.

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