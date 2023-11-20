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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهود حريديم يتحـ رشون بجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي | شاهد

يهود حريديم
يهود حريديم

تعرض جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين لمضايقات وتحرشات من بعض اليهود الحريديم في مدينة بني براك بوسط البلاد.

وتظهر لقطات الفيديو للحادثة مجموعة من الشباب تحيط بسيارة جندي الاحتياط وتقلب صناديق القمامة لإغلاقها، بينما اعترض عدد من السكان المحليين على تصرفاتهم وأتوا للدفاع عن الجندي.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية أن الجندي من سكان نتانيا ويعمل كمسعف للتعرف على جثث الذين سقطوا في المعركة.

وأدانت بلدية بني براك الحادث، مضيفة أن الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى مكان الحادث وألقت القبض على المشتبه في تورطهم، والذين على ما يبدو ليسوا من سكان المدينة.

وكلمة "حريديم" هي جمع لكلمة "حريدي" وتعني "التقي" وربما يكون الاسم مشتقا من الفعل "حرد" الموجود في اللغة العربية بمعنى اعتزل أو اعتكف. والحريديم يرتدون عادة أزياء يهود شرق أوروبا وهي معطف أسود طويل وقبعة سوداء وبالإضافة إلى "الطاليت" وهو شال خاص بصلاة اليهود غالبا ما يكون أبيض اللون في زواياه الأربع "التزيتزيت" وهي مجموعة خيوط طويلة من الصوف مجدولة ومعقودة بطريقة خاصة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهود حريديم نتانيا

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