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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إقرار قانون التصالح انتصار لمصلحة الوطن والمواطن

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء

أكد النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب ، عضو حزب مستقبل وطن، أن موافقة البرلمان اليوم عل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) انتصار لمصلحة الوطن والمواطن.


وأضاف عزيز سابق في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن قانون التصالح عالج التشوهات التي خلفها القانون السابق ، واعطي فرصه ذهبيه للمواطن المصري بتقنين أوضاعه ، وعمل علي إقرار وضع قانوني للمخالفات التي تمت في غفلة من الزمن.

وأوضح النائب أن الدولة حريصة علي مصلحة المواطن المصري للحفاظ علي الثروة العقارية وكذلك الحفاظ علي الكتلة الزراعية، وبرهنت علي صدق نوايا الدولة في فرض واقع قانونى جديد للتخفيف علي المواطنين.

وتقدم عضو مجلس النواب بالشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ، والقيادات حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية التى وضعت نصب أعينها الصالح العام بإقرار قانون تصالح يوفي بمتطلبات الشارع.

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