بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي في دوري الأبطال والزمالك بالكونفيدرالية.. تفاصيل

أعلن الاعلامي محمد فاروق عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي و نادي ميدياما الغاني في أولي مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ومباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفيدرالية.

و كتب محمد فاروق : فتح باب الحجز لمباراة الأهلي و نادي ميدياما في دوري الأبطال.. ومباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفيدرالية.

أعلن الإعلامي مينا ماهر عن عدد المشجعين فى مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى بالكونفدرالية.

وكتب مينا ماهر : عاجل و بشكل رسمي.. 30 ألف مشجع فى مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى بالكونفدرالية 🏹.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

تأتي هذه الخطوة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير كافة سبل الراحة أمام الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن إقامة المباراة في كوت ديفوار كان سيكبد البعثة رحلة سفر شاقة إلى مدينة بواكي التي اختارها فريق سوار لاستضافة المباراة من قبل.

في نفس الوقت حرص مجلس إدارة النادي على توفير الوقت أمام اللاعبين للاستعداد بصورة جيدة لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.