حكم نهائي بات بإعدام قاتل الأديبة نفيسة قنديل خلال محاولة سرقتها

قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 3634 لسنة 91 قضائية وتأييد حكم إعدام قاتل الأديبة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر.

وقررت المحكمة عدم قبول الطعن من المحكوم عليه شكلا، وقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام القاتل السيد عادل السيد محمد يونس، 31 عاما يعمل نجارا مسلحا.

كانت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم، قضت في 20 ديسمبر 2020، برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري، قضت بإجماع الآراء بإعدام السيد عادل السيد محمد يونس قاتل الناقدة نفيسة قنديل، زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر، شنقا عقب ورود رأى مفتى الجمهورية.

تعود تفاصيل القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلي شبين الكوم، إلى 19 مارس 2019، حينما اقتحم المتهم، (32 عاما)، مقيم بقرية "سدود" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا الأديبة نفيسة قنديل، بقرية رملة الأنجب، المجاورة لسكن المتهم، بغرض سرقة أموالها، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها.