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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الطفولة والأمومة: توقيع الرئيس على قانون إعادة تنظيم المجلس انتصار كبير للأطفال

صدى البلد

أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، يعد انتصارًا كبيرا للأطفال فى يومهم بما يمكن المجلس من القيام بمهامه كما وردت فى القانون مستهدفا المصلحة الفضلى للطفل فى مصر وتقديم كافة سبل الدعم والحماية والرفاهة للأطفال.

ويتوجه جميع أعضاء وموظفي المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول لحقوق الطفل،  لتوقيع سيادته هذا  القانون والذي يتفق مع حكم المادة 214 من الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، والذي يمكن المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

 

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

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