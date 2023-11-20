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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في يومه العالمي.. عمرو الليثي يوجه رسالة إلى الطفل الفلسطيني

الطفل الفلسطيني
الطفل الفلسطيني

وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي كلمة خاصة لكل أطفال العالم بمناسبة اليوم العالمي للطفل وهو اليوم السنوي ليونسيف ، قائلاً:

وفي هذه المناسبة أتحدث إليكم كرئيس لإتحاد إعلامي يضم في عضويته ٥٧ دولة من قارات العالم ، وكأب علي الناحية الاخري .. أتوجه بكل إهتمام برسالة الي الأطفال الغير مرئيين ولا يزال ما يقارب من ربع أطفال العالم بدون جنسية بدون أوراق ثبوتية لهؤلاء الأطفال قدرة محدودة في الوصول الي الحقوق والخدمات الأساسية من تعليم ورعاية صحية ، ويمكن ان يوجهوا تميزاً مدي الحياة ، إضافة إلي الوقوع ضحايا الاستغلال والعنف ، موجها الدعوة الي الحكومات والشعوب امنحوا أطفالكم الحق في جنسية واسم وهوية قانونية والحق في الحياة.

كما وجه الليثي تحية إجلال إلي الطفل الفلسطيني الصامد الصابر علي مواجهة العدو الصهيوني مشيدا بكفاحه ونضاله وأحلامه في ان ينعم أكثر بالمساواة مع أطفال العالم ،قائلاً اقف تحية وإجلالاً لجيوش من الأطفال في فلسطين يتحدون خسة عدوا ويروون بدمائهم البريئة أرضاً عاهدوا الله علي تحريرها.

وأشار الليثي إلي أبيات لشاعر فلسطيني مازن صالح أنشدها منذ سنوات ولكنها لسان حال كل طفل في غزة وفلسطين 
أنا طفل فلسطيني .. شعوب الارض تعرفني 
شربت القهر من صغري … زرعت العز والإصرار في صدري 
فمن يرغب في معرفتي وتكويني … فعنواني مياه البحر في غزة …. وكل القدس في قلبي وفي ديني سَأبْقيها  وَتُبقينى … أحيها وتحييني

عمرو الليثي تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الاسلامي اطفال العالم اليوم العالمي للطفل يونسيف

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