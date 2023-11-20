مؤتمر جماهيري حاشد بمدينة البلينا بسوهاج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة البلينا بمحافظة سوهاج.



بحضور وفد من قيادات الحزب على رأسه اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام والقبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب والنائبة حنان عبدالمنعم عضو مجلس النواب، دينا الغنيمى رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجى، والدكتورة هالة الوقاد رئيس لجنة السكان، محمد عبدالناصر أمين الحزب بالسويس، شيرين امان من الأمانة المركزيه للحزب و نشوى الوحيلى امين مساعد المرأة بالأمانة المركزية ومنظمة المؤتمر.



وجه اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ التحية أن للمشاركين بمؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى المقام تحت رعاية حزب المؤتمر.

كما وجه الشكر لممثلى الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي من الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية والنقابات العامة لوجودهم وتشريفهم لنا اليوم، لافتا إلي أنه منذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استجابته لرغبة الشعب المصرى وتلبيته لنداء الواجب الوطنى الذى لم يتخلف عنه يوما عن ترشحه لفتره رئاسيه جديده فهذه كانت رساله حب وفخر واطمئنان للملاين من المصريين وأقبل الآلاف من مئات المواطنين بحماس شديد على عمل التأييدات والتوكيلات من مكاتب الشهر العقارى ،فكان من ضمن هذه الإحصائية دورا كبيرا واساسيا وفعالا للمرأة المصرية فهى مثلت بنسبة تذيد عن الثلثين فأن سيدات وفتيات مصر العظيمات الدرع الحامى للوطن رمز القوة والشجاعة والعمل البناء.

وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر، إلى أن الدستور تضمن اكثر من عشرون ماده تناولت موضوعات تمس المرأة بشكل مباشر مثل المساواة وتحريم العنف، وأن المرأة المصرية حققت ومازالت تحقق إنجازات بفضل ودعم الإرادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة هو حق أساسي من حقوقها وهو أساس نهضة وتقدم ورقى المجتمع وتفتخر المرأة المصرية أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات من كسر حواجز زجاجية للوصول الى مواقع اتخاذ القرار.

وأوضح أن كل امرأة وفتاة مصرية عظيمة تحلم دون حواجز تثق كل الثقة بأنها مدعومة بإرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو حق أصيل من حقوقها فكل الشكر والتقدير إلى المدافع الأول عن المرأة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستطرد ففى عهد حققت المرأة المصرية أحلاما حدودها السماء وحصلت على الكثير من المكتسبات منها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة وأيضا التمكين الاقتصادى للمرأة عن طريق المبادرات المختلفة.



وإصدار قرار بتمثيل المرأة فى المجالس النيابية ومجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل وغيرها، فحلمنا هو مصر التي تتألق وتزدهر بمستقبل مشرق يضمن لكل مواطن فيها الحياة الكريمة والفرص العادلة إنه حلم يجمعنا جميعا فنحن نؤمن بقوة الأمل والعمل الجماعي لتحقيقه.

ففي حلمنا نرى شبابنا يتألقون في مختلف المجالات ونساء يحققن إنجازات عظيمة ورجالًا ونساء يعملون معا لبناء مستقبلٍ مشرق حلمنا يحمل رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

فإن مشاركة السيدات وأسرهم فى العملية الانتخابية هو حق أصيل وواجب وطنى واخلاقى لأنهم سيجنون ثمار هذه الاستحقاقات وإن مشاركتهم بمثابة تأكيد على أننا دولة راسخة آمنة ومستقرة فإن نسب تصويت المرأة دائما الأعلى لإيمانهم بدورهم فى الدولة المصرية فإننا جميعا ندعم وتؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال أهدافنا وتحقيق أحلامنا.