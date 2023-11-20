منتخب مصر يتصدر نتائج منافسات السباحة في البطولة العربية المدرسية

اختتمت منافسات اليوم الأول من السباحة في البطولة العربية المدرسية، والتي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

أسفرت نتائج سباق 100 متر حرة عن حصول مصر على المركزين الأول والثاني، بينما جاء منتخب الكويت في المركز الثالث.

سباق 100 متر صدر، حقق منتخب مصر المركزين الأول والثاني، بجانب حصول الكويت على المركز الثالث.

سباق التتابع حصلت مصر على المركز الأول، والكويت على المركز الثاني، والسعودية في المركز الثالث.

تقام منافسات السباحة أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

المنتخبات المشاركة في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.