مصر للصحة وهي تستطيع تطلقان المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية بالانتخابات الرئاسية

أعلنت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ومؤسسة هي تستطيع عن اطلاق "المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية"، تحت رعاية جامعة الأزهر حيث يُعقد المؤتمر غداً في قاعة الأزهر للمؤتمرات بحضور لفيف من الشخصيات العامة وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

وقال الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة إن مصر تشهد في هذه الأيام مرحلة مهمة في تاريخها تتشكل خلالها ملامح خارطة الحياة السياسية وتعزيز عملية بناء الديمقراطية، وأن الهدف من حملة «انزلى وشاركى» هو إدراك أهمية دور المرأة والتزامها تجاه العملية الانتخابية، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

وأضافت الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع ، أنه تم إطلاق حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتبرز أهمية مشاركة المرأة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز دورها الحيوي وأهمية مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، حيث إن التقدم في قضية تمكين المرأة مرتبط بالسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والقوانين المتعلقة بالأسرة.

وأشار محمد سيف المنسق العام للمؤتمر إلى أن هذا المؤتمر هدفه حث المرأة على المشاركة في انتخابات الرئاسة الجمهورية لعام 2024 وكذلك الاستماع للرؤى المختلفة وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة التحديات القائمة للمرأة والتغلب عليها.