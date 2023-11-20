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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في بودكاست بأمريكا.. بشرى تدافع عن القضية الفلسطينية

بشرى
بشرى

حلت النجمة بشري ضيفة علي بودكاست "The Shift Podcast" مع كينج زو في أمريكا وتحدثت بالانجليزية عن القضية الفلسطينية من منطلق كونها فنانة مصرية وعربية استغلت موقعها وايجادها لاكثر من لغة.

وتعد بشري من النجمات الحريصين علي الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب وقالت في بدايتها ان العلم هو سلاحنا.

وقالت بشري ان السلاح التكنولوجي ايضا يجب ان يتم توظيفه بشكل يخدم القضية رغم كل سبل تضييق الخناق علينا من الغرب حتي لا يصل صوتنا نظرا لتحكمهم في منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل لتوصيل اصل الحكاية لكل بلدان العالم باختلاف لغاتهم من اصحاب القضية نفسهم واطراف تختلف في وجهات نظرها عن الإعلام الغربي المعتاد.

فلسطين

وأضافت بشري ان الفنان عندما يتحدث أكثر من لغة يستطيع أن  يتحدث مع الغرب ويؤثر فيهم ويغير وجهة نظرهم السلبية تجاه العرب.


علقت الفنانة بشرى على رسالة التهديد التى تعرضت لها الفنانة أنغام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وكتبت بشرى:" لازم تترجم للغات مختلفة وتوصل لكل شعوب العالم عشان الناس تعرف اكتر وتتأكد من ممارسات مجرمى الحرب". 

 

 

بشري فلسطين

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