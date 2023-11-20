الهلال الأحمر: نستقبل مصابين فلسطينيين يوميا ويتم تحويلهم لمستشفى العريش العام

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه منذ بداية الأزمة الفلسطينية نعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لأهالينا في قطاع غزة، وهو ما ظهر في تحالف المؤسسات في مصر.

وقال “زايد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”، “استقبلنا اليوم ولي العهد الأردني، والذي تواجد معه 25 طبيبا أردنيا، من أجل إقامة مستشفى أردني في قطاع غزة، إضافة إلى آلاف الأطنان من المساعدات التي أتت من مطار العريش”.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه نستقبل يوميا عدد من المصابين الفلسطينيين، ويتم تحويلهم لمستشفى العريش العام، مؤكدا أننا نعمل على تقديم الرعاية الصحية لهم.

وأشار إلى أن الإصابات البسيطة يتم تحويلها لمستشفي الشيخ زويد، أما المصابين بجروح خطيرة فيتم تحويلهم لمستشفى العريش العام.