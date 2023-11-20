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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونيخ الألماني ينجح في تحقيق إيرادات قياسية

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني، إيرادات قياسية وزيادة كبيرة في الأرباح على أساس سنوي في السنة المالية الماضية 2023/2022، بحسب ما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

ارتفعت إيرادات النادي 28% إلى 854.2 مليون يورو على أساس سنوي، وقفز صافي الأرباح بنحو 3 أضعاف إلى 35.7 مليون يورو، وفق البيانات المالية للنادي.

وقال مايكل ديديريتش، نائب رئيس نادي بايرن ميونيخ: "يمكن للنادي أن ينظر مرة أخرى إلى سنة مالية ناجحة في بيئة اقتصادية صعبة تتميز بالتضخم والركود في ألمانيا".

أضاف: "حققنا رقماً قياسياً في حجم الأعمال وزيادة كبيرة في الربحية مقارنة بالموسم السابق، وتوضح هذه النتيجة قوتنا المالية وترفع حقوق الملكية لدينا إلى مستوى قياسي جديد، في الوقت نفسه يظل بايرن ميونيخ خالياً من الديون، وهو إنجاز استثنائي في الدوريات الأوروبية لكرة القدم وعلامة أخرى على استقلالنا المالي".

وتابع "ديديريتش": "بدعم من شركائنا، تمكنا من تحقيق زيادات كبيرة في إيرادات التسويق من الرعاية والترويج في السنة المالية الماضية، وبفضل هيكل التكلفة المتوازن، تمكنا من الحفاظ على نسبة تكلفة الموظفين أقل بكثير من 50%، ستمكننا النتيجة السنوية الجيدة من مضاعفة توزيعات الأرباح ثلاث مرات من 0.10 يورو إلى 0.30 يورو للسهم هذا العام".

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