حارس الأهلي السابق: قيمة الشناوي تظهر في المباريات الصعبة

أكد أمير عبدالحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، يعد من أفضل الحراس في الكرة المصرية ويعمل على التطوير بشكل مستمر.

وتابع عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الشناوي دائمًا ما يطور من نفسه، ومنذ عودته للأهلي يعمل على الحفاظ على مكانته".

وأضاف أمير عبدالحميد: "الظروف خدمت الشناوي عند إصابة شريف إكرامي في الأهلي وحافظ على مكانته من بعدها، بالإضافة إلى أن عصام الحضري كان في نهاية مسيرته كحارس للمنتخب، وعقليته ساعدته على صناعة الفارق".

واختتم حارس الأهلي السابق: "قيمة الشناوي في تميزه والعمل فقط دون الالتفات لأي انتقادات، وقيمته تظهر حينما تحتاجه وليس في الفوز فقط، وبالتالي وجوده مهم للغاية للنادي والمنتخب".