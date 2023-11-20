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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا وجيبوتي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع والأمن

إثيوبيا وجيبوتي توقعان
إثيوبيا وجيبوتي توقعان مذكرة تفاهم

وقعت إثيوبيا وجيبوتي اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع والأمن، في اليوم الثاني من الاجتماع العاشر للجنة خبراء الدفاع. 

وانطلق الاجتماع العاشر للجنة خبراء الدفاع الإثيوبية الجيبوتية المشتركة، أمس الأحد في سودناي بهدف تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن، بحسب ما أوردته إذاعة "فانا" الإثيوبية الرسمية.

ويشارك وفد عسكري إثيوبي برئاسة العميد تيشومي أناجاو في الاجتماع المنعقد في جيبوتي.

وعلى هامش اللقاء، أجرى العميد تيشومي أناغاو مباحثات مع نظيره الجيبوتي طاهر علي محمد حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

اثيوبيا جيبوتي طاهر علي محمد اتفاقية بين اثيوبيا وجيبوتي

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