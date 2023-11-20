إثيوبيا وجيبوتي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع والأمن

وقعت إثيوبيا وجيبوتي اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع والأمن، في اليوم الثاني من الاجتماع العاشر للجنة خبراء الدفاع.

وانطلق الاجتماع العاشر للجنة خبراء الدفاع الإثيوبية الجيبوتية المشتركة، أمس الأحد في سودناي بهدف تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن، بحسب ما أوردته إذاعة "فانا" الإثيوبية الرسمية.

ويشارك وفد عسكري إثيوبي برئاسة العميد تيشومي أناجاو في الاجتماع المنعقد في جيبوتي.

وعلى هامش اللقاء، أجرى العميد تيشومي أناغاو مباحثات مع نظيره الجيبوتي طاهر علي محمد حول القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.