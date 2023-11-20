شباب النواب توصي بممارسة الرياضة المجانية بملاعب حق الانتفاع 4 ساعات يوميا

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ،وزارة الرياضة بإرسال مكاتبة لجميع مراكز الشباب مفادها إتاحة الممارسة المجانية على ملاعب النحيل الصناعي التابعة لها المؤجرة بحق الانتفاع خلال الفترة من الثالثة عصرا وحتى السايعة مساء.

جاء ذلك ردا علي طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد نشأت منصور ، حول عدم اتاحة ملاعب مراكز الشباب بالمجان فترة طويلة اثناء اليوم بمحافظة المنيا.

ورداً على موضوع طلب الإحاطة افادت الجهة الإدارية بأن تحديد عدد ساعات الممارسة المجانية على ملاعب مراكز الشباب يتم من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب وفقاً للضوابط الواردة لمديرية الشباب والرياضة بضرورة تخصيص (4) ساعات يوميا لأعضاء المراكز بالمجان لممارسة النشاط الرياضي على الملاعب المنجلة، وأنه تم تعميم تلك الضوابط على جميع مراكز الشباب بمحافظة المنيا.

وناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين درويش مرعي، وإبراهيم عويس، بشأن قيام وزارة الري بهدم سور مركز شباب مدينة القناطر الخيرية التابع لمديرية الشباب والرياضية بالقليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تضرر مركز شباب مدينة القناطر الخيرية (الساحة) من مطالبة وزارة الري برسوم وغرامات على الأراضي المقامة عليها الساحة بدون وجه حق.

وأكد النواب أن وزارة الري قامت بدون وجه حق بهدم سور مركز مدينة القناطر الخيرية عن طريق حملة إزالة تابعة لها مع العلم بأن أرض مركز شباب مدينة القناطر الخيرية مخصصة منذ أكثر من 40 عاما من وزارة الري وعلى الرغم من ذلك قامت وزارة الري بدون وجه حق بهدم سور المركز وبهدم أرضية الكافيتريا الخاصة بمركز الشباب.

في حين أفاد ممثل وزارة الري بأنه تم فحص الموضوع بمعرفة الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري بمكتب وزير الري والذي خلص إلي أن ما قامت به الإدارة العامة لري قناطر الدلتا من إجراءات تتماشي مع القوانين المعمول بها من حيث أن الأرض المقام عليها مركز شباب القناطر الخيرية تقع ضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري).

وأضاف أن الإدارة ليس لديها مانع من اصدار ترخيص لمركز الشباب بالمساحة الفعلية المشغولة للأنشطة الشبابية طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021م مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للترخيص، وكذلك الترخيص لمركز الشباب بإقامة قاعة للأفراح بالمساحة التي يرغب بها طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021م والقرارات والمنشورات الوزارية مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للترخيص.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة القليوبية، واللجنة القانونية لوزير الشباب والرياضة، والشئون القانونية لمحافظة القليوبية، ومدير عام ري قناطر الدلتا بوزارة الري، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب القناطر الخيرية، والشئون القانونية لوزارة الري النواب مقدمي طلبات الإحاطة على أن تعقد تلك اللجنة اجتماعها الأسبوع المقبل للوصول إلى حل للمشكلة وتحديد حق الانتفاع الحالي، وموافاة لجنة الشباب والرياضة بنتائج أعمال تلك اللجنة.