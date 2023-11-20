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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: الصوت المصري المبين للعالم يتبنى استقرار الشرق الأوسط

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الموقف المصري يتبنى الحفاظ على الأمن القومي العربي كله واستقرار الشرق الأوسط، هذا هو الصوت المصري المبين الواضح، والخطاب المصري للعالم أجمع الفترة الماضية.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الدعوة المصرية المبكرة لعقد قمة السلام بالقاهرة كانت من ضمن الأطر والآليات التي اُسْتُخْدِمَت لطرح الموقف المصري، المتمثل في الحفاظ على القضية الفلسطينية وتهدئة ما يحدث من تطورات بالمشهد الفلسطيني، وصولا للمطلب الإنساني بحل الدولتين.

وأشارت إلى أن مصر ترفض سياسة التهجير والعقاب الجماعي، وكل ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني، والصوت المصري وخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الماضية كان هو الأساس والثابت بالنسبة للشعب المصري الذي التف حول هذا الموقف في لحظة من لحظات الخطر الجسيم واللحظات المحدقة بالمنطقة كلها.

وأوضحت أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة للتساؤل والاستفسار وحقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من رئيس مجلس الوزراء، والذي سيحضر مجلس النواب غدا للإجابة عن طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من أبرز النواب في هذا الإطار.

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