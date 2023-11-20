برلمانية: مصر من أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية على جميع المستويات

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن حضور رئيس مجلس الوزراء غدا في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن غزة، يأتي اتصالا للعديد من المتابعات التي يوليها مجلس النواب، والذي عقد أكثر من جلسة بشأن فلسطين منذ اندلاع الأحداث، لكن جلسة الغد مهمة للغاية لأنها ستطرح أسئلة ما يجول في خاطر الشعب.

وأضافت "صابر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المواطن المصري من كل الطبقات الاجتماعية والخلفيات يبحث عن أخبار غزة بشكل يومي، ومصر لم تنفصل أبدا عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي ليس فقط للجوار الجغرافي، ولكن أيضا مصر من أكثر الدول التي قدمت دعماً لهذه القضية على جميع المستويات.

وأشارت إلى أن الوجدان المصري متصل بالقضية الفلسطينية إلى حد بعيد، حتى إن الرهان الذي دُفِع بمليارات من الدولارات بأن الأجيال الجديدة ستنسى القضية، إلا أن السحر انقلب على الساحر، وظهر كم الدعم الشعبي الكبير، وهو انعكاس لكم الظلم والتجبر الذي تقوم به دولة الاحتلال.